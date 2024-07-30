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В Ростове ограничат движение транспорта в микрорайоне Мясникован

В Ростове ограничат движение транспорта в микрорайоне Мясникован
В Ворошиловском районе Ростова ограничат движение транспорта. Трудности с проездом возникнут в переулке Закарпатском с 1 августа.

Речь идет об участке от улицы Пухляковской до улицы Атарбекова. Полностью восстановить движение планируют после 15 сентября. В этот же период времени водители не смогут проехать по улице Атарбекова — от дома № 77 до строения № 90 на улице Каменобродской.

По информации городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения, причиной неудобств станут работы на водопроводе.

Автомобилистов просят продумать альтернативные маршруты.
Фото: Ростов.Ру
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