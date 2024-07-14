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В Ростове на полгода ограничат движение транспорта в районе ГПЗ-10

В Ростове на полгода ограничат движение транспорта в районе ГПЗ-10
В Ростове-на-Дону почти на полгода ограничат движение транспорта в районе ГПЗ-10. Об этом предупредили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 15 июля водители не смогут проехать по улице Малиновского в районе домов №№ 3Д, 3В и 3Б. На участке будут сносить нежилое здание. Работа продлится до 24 декабря включительно. После ее окончания ограничения снимут.

Автомобилистов заранее просят продумать альтернативный маршрут.
Фото: Яндекс. Карты
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