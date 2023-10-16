В Ростове общежитие РГЭУ (РИНХ) отремонтируют за 19 миллионов рублей

Фото: соцсети.

В Ростове ищут подрядчика, который займется ремонтом общежития РГЭУ (РИНХ). Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Восстановительные работы потребуются сразу на двух объектах. Это здание в переулке Доломановском, 53, где находится финансово-экономический колледж, и на улице 2-й Краснодарской, 113/1, где живут студенты вуза.На капитальный ремонт готовы выделить более 19 миллионов рублей. Большая часть нужна для ремонта в общежитии в Доломановском (17,2 миллиона рублей). Там подрядчику предстоит обновить потолки, стены, полы, перегородки, заменить двери и откосы, трубопровод и электрику, привести в порядок туалет на втором этаже.В общежитии на Западном требуется только заменить кровлю 27-метрового здания. На это выделят 1,9 миллиона рублей.Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 18 октября.