Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове общежитие РГЭУ (РИНХ) отремонтируют за 19 миллионов рублей

В Ростове общежитие РГЭУ (РИНХ) отремонтируют за 19 миллионов рублей
В Ростове ищут подрядчика, который займется ремонтом общежития РГЭУ (РИНХ). Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Восстановительные работы потребуются сразу на двух объектах. Это здание в переулке Доломановском, 53, где находится финансово-экономический колледж, и на улице 2-й Краснодарской, 113/1, где живут студенты вуза.

На капитальный ремонт готовы выделить более 19 миллионов рублей. Большая часть нужна для ремонта в общежитии в Доломановском (17,2 миллиона рублей). Там подрядчику предстоит обновить потолки, стены, полы, перегородки, заменить двери и откосы, трубопровод и электрику, привести в порядок туалет на втором этаже.

В общежитии на Западном требуется только заменить кровлю 27-метрового здания. На это выделят 1,9 миллиона рублей.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 18 октября.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.