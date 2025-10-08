В Ростове капремонт в филармонии приостановили

Фото: Дондей

Ремонтные работы в филармонии Ростова приостановлены по требованию комитета по охране ОКН. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.Ремонтные работы начались в здании еще в августе. Краеведы выступили против ремонта. Они обратились с просьбой сохранить внешний вид здания. Для этого были собраны подписи для признания филармонии объектом культурного наследия.В начале октября градозащитники обнаружили, что интерьер здания претерпел изменения. Например, с улицы стала заметна сбитая штукатурка в одном из помещений второго этажа.Ростовчане забили тревогу — по правилам на период рассмотрения поданного заявления любые строительные работы в филармонии запрещены. Градозащитники составили жалобу, которую после направили в прокуратуру и комитет по охране ОКН.Произошедшее прокомментировали в правительстве Ростовской области. Выяснилось, что капремонт и другие работы в филармонии были приостановлены с 28 августа. Решение принял комитет по охране ОКН в процессе выездного обследования.Если в результате филармонии присвоят исторический статус, проект по ремонту будет изменен. А если же государственное учреждение не включат в перечень ОКН, работы попросту возобновят.Как сообщил источник, никаких работ в здании с 28 августа не проводилось. До этого времени подрядчик успел завезти строительные материалы, установить металлический забор и выполнить демонтажные работы во внутренних помещениях крыла малого зала.Примечательно, что малый зал находится на третьем этаже. При этом оголенный кирпич ростовчане заметили в помещении второго этажа. Можно допустить вариант, что рабочие выполняют работы, которые не зависят от исхода событий. Штукатурку счищают со стен как при капитальном ремонте, так и при реставрации.