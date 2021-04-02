В Ростове новая рабочая неделя начнется с массового отключения электричества

В Ростове-на-Дону новую рабочую неделю начнут с массовых отключений света. Электричества не будет в Советском, Пролетарском, Ворошиловском и других районах города. Об этом сообщили в Донэнерго.В первый рабочий день, 5 апреля света не будет с 9.00 до 17.00 по адресам:-ул. 14-я линия 30-62, 21-61- ул. 16-я линия 30-48-35-61; ул. Налбандяна 35-65, 30-58- ул. 12-я линия 58-78, 49-69-ул. Ченцова 22-74, 71-77-ул. 18-я линия 70-805 и 6 апреля С 9:00 до 16:00 свет отключат в Ворошиловском районе по адресам:-ул. Вселенная 1-23, 2-36;- ул. Галактическая 1-25, 2-30;- ул. Венеры 6/7;-ул. Космическая 3/1;Также электроэнергии лишатся жители всех домов, расположенных на бульваре Джордано Бруно, улице Гершеля и четырех переулков: Астрономического, Кратерного, Небесного и Зодиакального. В это время лампочки потухнут и в переулке Оптическом 7 и Атмосферном в домах № 4, 8, 7, 17;Во вторник, 6 апреля с 9:00 до 17:00 электричества не будет и у жильцов на проспекте Космонавтов 15/11, улице Волкова 7, 7/2, 9, 9/2, 9Б, 11. И в Пролетарском районе на проспекте Шолохова 54, 56, 58 и 14-я линия 74/1, 78.