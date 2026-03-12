В Ростовской области водителям рассказали о ремонте на трассе М-4 «Дон»

Фото: Rostov.ru

Водителям Ростовской области рассказали о ремонте на трассе М-4 «Дон». Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции.Движение затруднено в направлении на север на 1005 – 1009 километрах - заняты правая и левая полосы. Также с 972 по 940 километры ( нанесение дорожной разметки). Ямочный ремонт на 964 километре (занята правая полоса), 947 километре (занята левая полоса). На 936 километре занята правая полоса. По направлению на юг сложности на 950 километре — там проводят демонтаж бетонных блоков.Временно водителям следует искать пути объезда.