В Ростове с начала недели в сотнях домов отключат свет

В донской столице сотни домов останутся без света. Причиной массовых отключений станут работы для исключения аварийных ситуаций на оборудовании. Об этом сообщили в «Донэнерго».Без подачи электроэнергии 12 октября с 9:00 до 17:00 останутся дома по адресам: Книжная, 151-175, 168-194; Ударников, 47-67, 56-70; Леваневского, 25-31; Зеленодольская, 15-35; Димитрова, 2-20, 1-23; Филимоновская, 156; Соколова, 81-85; Варфоломеева, 302-306; Ворошиловский, 78.Во вторник, 13 октября, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: 26-я Линия, 29-47; Буйнакская, 1-3, 2; 28-я Линия, 55-69; Курчатова, 1-31; Молодёжная, 12-30, 9-25; 12-го Декабря, 22-40,17-29; Конституционная, 14-50, 13-51; Щербакова, 44-50; Арефьева, 1-47, 2-48; Дона, 1-33, 2-32; Нольная, 8-12, 7-15; Майская, 63; Каяни, 5-7; Ворошиловский, 64, 80; Соколова, 85/2, 85/3; Варфоломеева, 259; Гагарина, 6/87; с/т «Природа».Лампочки потухнут 14 октября с 9:00 до 17:00 на улицах и в переулках: 16-я Линия, 16-32, 11-39; Мурлычева, 25-53, 26-46; 1-я Майская, 17-21; Комсомольская, 26-80, 1-67; 29-я Линия, 16; 31-я Линия, 19-33, 18-34; 33-я Линия, 1-41, 2-36; 35-я Линия, 1-17, 2-48; 37-я Линия, 2-8, 7-23; 39-я Линия, 1-33, 2-22; 45-я Линия, 2-14; Сарьяна, 38-48; Ворошиловский, 60, 62; Автосборочный; Нагибина, 34, 36, 38; Пришкольная, 1-33.