Около 13 тысяч жителей Ростовской области зарегистрировались на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк»
Для участия во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» зарегистрировались почти 13 тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике донского региона Юрий Лескин.
- На сегодняшний день 12 946 жителей Дона подали заявки на участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн», - прокомментировал Лескин.
Регистрация участников на участие в акции закончится 7 мая. Формат онлайн особенно актуален в период ограничений на проведение массовых мероприятий из-за новой коронавирусной инфекции. К тому же, это прекрасная возможность рассказать огромной аудитории о своих родных героях.
Чтобы стать участником всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк онлайн», нужно зарегистрироваться на портале 2021.polkrf.ru или на ресурсе «Банк Памяти» (sber9may.ru). Также можно воспользоваться приложениями социальных сетей для регистрации. В частности, на «Одноклассниках» (ok.ru/app/polk) и «ВКонтакте» (vk.com/polk_app).
При размещении заявки участникам отправят уведомление о времени прохождения героя в онлайн-шествии. Дончане смогут поделиться ссылкой на точное время трансляции с родными и друзьями. Трансляция будет осуществляться по всей стране.
Инструкция по заполнению заявки на участие в «Бессмертном полку онлайн»:
- Зайдите на сайт 2021.polkrf.ru или по ссылке http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2F2021.polkrf.ru&10&0.
- Нажмите на кнопку: «Принять участие».
- Выберете регион.
- Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail или номер телефона. На указанные контакты вы получите код доступа к личному кабинету.
- В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество вашего героя, а также его годы жизни. Прикрепите фотографию героя и свою. Размер файлов не должен превышать 5 мегабайт.
- Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом.
Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 фотографий героев.
Акцию «Бессмертный полк» проводят в России с 2012 года. Она призвана поддержать память о защитниках Великой Отечественной войны. Во время шествия люди несут портреты своих предков, которые воевали или помогали фронту. С 2015 года участие в международной акции принимает и Ростовская область. Общее число участников насчитывает около 80 стран мира.
В этом году мероприятие стартует 9 мая в 15 часов по местному времени на официальном сайте 2021.polkrf.ru, а также на других партнерских площадках, в том числе на телеканале «Дон24».