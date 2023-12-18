В Ростове спустя неделю восстановили работу трамваев и троллейбусов
В Ростове восстановили работу электротранспорта спустя почти неделю. По информации главы администрации города, 18 декабря на линии вышли 11 маршрутов.
Речь идет о троллейбусах №№ 2, 14, 17, 17А и 22, связывающих железнодорожный вокзал с ЖК "Красный Аксай" и Александровкой, Центральный рынок - с ЖСК, Левенцовкой и площадью 2-й Пятилетки.
Также с 18 декабря начали ходить трамваи № 1 (Главный ж/д вокзал - Нахичевань), № 6 (Центральный рынок - улица Текучева). Еще два трамвая (№ 7 и № 10) работают по укороченному маршруту (от Ленгородского депо до Центрального рынка и переулка Крепостного). Обычно схема движения этого транспорта выглядела так: улица Чукотская - Центральный рынок и вокзал Сельмаш - площадь Мичурина соответственно.
Электротранспорт перестал ходить 12 декабря. Из-за обрыва обледеневших проводов и возгораний все трамваи и часть троллейбусов застряли посреди маршрутов. Чтобы восстановить линию электросети, потребовалось шесть дней.