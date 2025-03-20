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В Ростове не будет действовать семейная ипотека на вторичном рынке недвижимости

В Ростове не будет действовать семейная ипотека на вторичном рынке недвижимости
В Ростове-на-Дону не будет действовать семейная ипотека на вторичном рынке недвижимости. Программа получит расширение с 1 апреля. Однако она будет доступна в малых городах.

По сообщению Минфина РФ, в категорию попадают населённые пункты, где возводят не более двух домов одновременно. Кроме того, для получения ипотеки на покупку жилья в старом фонде семья должна соответствовать одному из условий:

- наличие ребенка младше шести лет;
- наличие ребенка с инвалидностью (возраст не имеет значения);
- регион с низкими темпами строительства (в семье также должно быть не менее двух детей).

Вдобавок заемщики могут купить жилье в многоквартирном доме не старше 20 лет. В этом году под порог попадает здание, возведенное в 2005 году. Вместе с этим он не должен быть аварийным и ряд других критериев.
Фото: Онлайн.Карты
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