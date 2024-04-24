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Директор департамента архитектуры администрации Шахт уходит в отставку

Директор департамента архитектуры администрации Шахт уходит в отставку
Директор департамента архитектуры, градостроительства и территориального развития администрации города Шахты уходит в отставку. Елена Геращенко написала заявление об увольнении по собственному желанию. В начале мая она освободит кресло руководителя. Об этом пишет издание DonDay.

Чиновница работает в администрации города Шахты с 1997 года. Постепенно двигалась по карьерной лестнице, занимая различные должности. Директором департамента архитектуры города Геращенко стала в 2012 году.

Обязанности руководителя временно лягут на плечи ее заместителя Виктора Логачева. Позже по итогам конкурсного замещения на вакантную должность будет определен новый начальник.
Фото: городская Дума города Шахты
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