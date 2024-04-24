Директор департамента архитектуры администрации Шахт уходит в отставку

Фото: городская Дума города Шахты

Директор департамента архитектуры, градостроительства и территориального развития администрации города Шахты уходит в отставку. Елена Геращенко написала заявление об увольнении по собственному желанию. В начале мая она освободит кресло руководителя. Об этом пишет издание DonDay.Чиновница работает в администрации города Шахты с 1997 года. Постепенно двигалась по карьерной лестнице, занимая различные должности. Директором департамента архитектуры города Геращенко стала в 2012 году.Обязанности руководителя временно лягут на плечи ее заместителя Виктора Логачева. Позже по итогам конкурсного замещения на вакантную должность будет определен новый начальник.