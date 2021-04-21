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В Ростове нашли сбежавшую из общежития 16-летнюю девушку

В Ростове нашли сбежавшую из общежития 16-летнюю девушку
Сбежавшая из общежития в Белокалитвинском районе девушка найдена живой. О местонахождении 16-летней Алисы Л. из поселка Шолоховского не было информации почти месяц.

Девушка учится в Белокалитвинском технологическом техникуме и проживает в соответствующем общежитии. 1 апреля она собрала вещи и покинула свое жилище. Родные и преподаватели пытались найти ее самостоятельно, но поиски не дали результатов. Тогда к ним подключились правоохранители.

Оказалось, что девушка сбежала к друзьям в Ростове и поселилась там у товарища. К счастью, жизни и здоровью Алисы ничего не угрожает. В ближайшее время она вернется в родной поселок.

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