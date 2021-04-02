В Ростовской области пропала 16-летняя девушка

В Белокалитвинском районе Ростовской области пропала 16-летняя девушка. Местонахождение Алисы Луговой неизвестно уже три дня.Пропавшая проживала в поселке Шолоховском в общежитии Белокалитвинского технологического техникума. Первого апреля около 16:00 она вышла из здания и направилась в неизвестном направлении. После этого девушку никто не видел. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию.У Алисы Луговой рост около 165-170 сантиметров, худощавое телосложение, широкие брови, карие глаза и волосы до плеч.В день исчезновения была одета в синие штаны и черное платье в белый горошек. На поясе была маленькая темная сумка.Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, просим вас обратиться по номерам телефонов 02, 2-53-90, 69-318.