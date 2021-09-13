В Морозовске вынесли приговор мужчине, напавшему на сотрудника ГИБДД

Морозовский районный суд вынес приговор мужчине, напавшему на сотрудника ГИБДД. Его обвиняли в применении насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти при исполнении обязанностей.Происшествие случилось 2 мая. В тот день 38-летний Владимир Х. вместе с сожительницей распивали спиртное. Через некоторое время они решили поехать на авто. Женщина села за руль «Киа Рио», а Владимир - на пассажирское сиденье рядом. Когда их остановил сотрудник ГИБДД, он заметил нетрезвое состояние автомобилистки и попросил выйти из машины.Владимир пытался договориться, чтобы их отпустили без составления протокола, но тут же получил отказ. Рассердившись, пассажир ударил правоохранителя. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, суд признал Владимира виновным и приговорил к году и 10 месяцам условно с испытательным сроком два года.