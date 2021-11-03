В Ростове – наибольшее число зараженных COVID-19

Фото Алексей Бойко.

В Ростове - наибольшее число новых заболевших коронавирусом. В донской столице - 197 новых зараженных. Об этом сообщает региональное правительство.За последние сутки инфекцию нашли у 647 жителей области из 55 муниципалитетов. С начала пандемии на Дону выявили 160 595 людей с COVID-19.К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:— повышение температуры тела;— сухой кашель;— утомляемость.К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения речи или движения.