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В Ростове – наибольшее число зараженных COVID-19

В Ростове – наибольшее число зараженных COVID-19
В Ростове - наибольшее число новых заболевших коронавирусом. В донской столице - 197 новых зараженных. Об этом сообщает региональное правительство.

За последние сутки инфекцию нашли у 647 жителей области из 55 муниципалитетов. С начала пандемии на Дону выявили 160 595 людей с COVID-19.

К наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся:
— повышение температуры тела;
— сухой кашель;
— утомляемость.

К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног.
Немедленно обратитесь к врачу, если у вас повысилась температура, появились одышка, кашель, боль в грудной клетке, нарушения речи или движения.
Фото Алексей Бойко.
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