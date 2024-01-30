В Ростове началось слушание по делу сотрудницы «Желдорреммаша», убитой током
В Ростове началось слушание по делу о гибели сотрудницы ростовского завода «Желдорреммаш». Первое заседание назначили на 26 января, однако его пришлось перенести: подсудимый не пришел из-за болезни. Слушание перенесли на 22 февраля.
Жуткое ЧП случилось 19 апреля в филиале завода «Локотех — Электромашинный дивизион». Одна из сотрудниц проверяла катушки трансформаторов, когда ее ударило током. Погибшей оказалась 32-летняя Елена Липчанская, которая устроилась всего несколько месяцев назад. Спасти женщину не удалось. Она скончалась на месте происшествия.
После этого СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека».