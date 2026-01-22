Суд запретил стройку вокруг территории ресторана в ростовском парке Плевен

Фото: Яндекс.Карты, соцсети

В Ростове-на-Дону 15-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе запрет на строительство каких-либо объектов вокруг возводимого ресторана в парке Плевен. Информация по делу появилась в картотеке суда.Напомним, что осенью 2025 года власти Ростова приняли решение о расторжении контракта с компанией ООО "Мив", которая, по мнению чиновников и горожан, не выполняла обязательства по содержанию парка. Компанию обвинили в нанесении вреда зеленым насаждениям, искажении облика памятника советско-болгарской дружбы, установке многочисленных аттракционов и торговых точек, не соответствующих статусу исторической территории. Особенно остро стоял вопрос о возведении нового ресторана, которое, как выяснилось, велось без необходимых разрешений.В августе 2025 года Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) города обратился в суд с требованием о сносе незаконно построенного павильона ресторана, расположенного прямо на газоне, и о запрете любого строительства вблизи него, опасаясь за сохранность зеленых насаждений.Арбитражный суд встал на сторону ДИЗО, удовлетворив требования департамента. Однако компания "Мив" не согласилась с таким решением и подала апелляцию, ссылаясь на неопределенность границ территории, на которой запрещено строительство.Апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение без изменений.