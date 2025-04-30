Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове местные власти запретили возведение НТО в парке имени города Плевен. Глава Советского района Никита Паремузов с проверкой побывал в месте культуры и отдыха по поручению главы города Александра Скрябина. С ним отправились представители управления культуры, комитета по охране окружающей среды и других структур.Выяснилось, что на территории парка ведётся строительство павильона без разрешения от соответствующих органов, таких как управление торговли и бытового обслуживания, а также департамент архитектуры и градостроительства. Возведение нового объекта на территории парка нарушает правила благоустройства и наносит ущерб зеленым насаждениям.В апреле глава города Александр Скрябин провёл встречу с представителем ООО «МИВ», который арендует парк. На встрече обсуждались вопросы, связанные с улучшением территории. В ходе обсуждения арендатор пообещал временно прекратить строительство новых торговых и ресторанных зданий на территории парка и привести в порядок участки, которые были освобождены от нестационарных торговых объектов. Однако, несмотря на это, строительство коммерческого объекта на газоне было продолжено.- По поручению главы города Александра Юрьевича Скрябина создана рабочая группа для разработки концепции развития территории парка им. города Плевен. На территории парка не должно быть никаких конструкций, установленных с нарушением действующих норм. В связи с этим принято решение приостановить размещение новых объектов, а также провести работу по благоустройству на территории уже демонтированных НТО. На данном участке, где мы сейчас находимся, ранее располагалось кафе. Его демонтировали, но в начале апреля начали возводить новый объект, которого быть не должно. Сейчас мы принимаем меры по остановке этих работ, - отметил глава администрации Советского района.Горожане, которые неоднократно посещают парк культуры и отдыха, отметили, что парку будут нужнее зеленые насаждение, нежели новые кафе, которых в этом районе предостаточно.- Гуляю здесь с ребенком ежедневно, хотелось бы видеть больше зелени, а не многочисленные кофейни, - прокомментировала ростовчанка.По словам Рауля Досаева, руководителя подразделения административного контроля Комитета по охране окружающей среды города Ростова-на-Дону, компания-арендатор получила уведомление о необходимости явки в комитет для предоставления объяснений и проведения дальнейшего разбирательства.