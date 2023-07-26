В Ростове на Западном установят 18 лежачих полицейских за миллион рублей

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В Ростове установят 18 лежачих полицейских на Западном. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок 26 июля.Искусственные дорожные неровности разместят во внутриквартальных проездах. Они появятся в районе дома № 70/1 по улице 2-й Краснодарской, № 12/1 по Каширской, № 29/2 по Зорге, № 8 по Малиновского, №№ 8/2 и 35 по проспекту Коммунистическому, №№ 199/3 и 221 по Стачки и на участке от улицы Жмайлова до дома № 222 на проспекте Стачки. Завершить работы должны до конца 2023 года.Заказчиком выступает МКУ «Управление ЖКХ» Советского района Ростова. На обустройство проездов во дворах многоэтажек из бюджета города выделят чуть больше миллиона рублей (1,028).Примечательно, что сами лежачие полицейские не такие уж и дорогие. Блоки стоят в среднем около тысячи рублей. На проезд примерно потребуются 10 штук (10 тысяч рублей на один). В документах сказано, что по девяти адресам разместят по два лежачих полицейских. Получается, что 18 таких барьеров обойдутся в 180 тысяч рублей. На что уйдут остальные 800 тысяч - неизвестно. Вряд ли такая сумма требуется для оплаты труда рабочих.