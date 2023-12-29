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В Ростове на Западном из-за непогоды упал фонарный столб

В Ростове на Западном из-за непогоды упал фонарный столб
В Ростове-на-Дону на Западном из-за непогоды упал фонарный столб. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 29 декабря.

По словам местных жителей, аварийный участок находится недалеко от школы № 77 на улице Портовой, 541. На снимках видно, что фонарный столб погнулся. Кроме того, некоторые деревья треснули и повисли над забором. Не исключено, что вскоре они упадут на головы проходящим мимо людям.

- Такой «красоты» на Западном очень много, - добавили ростовчане.

Вероятно, фонарь и растение снесло сильным ветром. Не исключено также, что причиной поломки стала неисправность. Чтобы избежать ЧП, столб и деревья необходимо убрать. На участке пешеходы легко могут травмироваться.

Напомним, еще в середине ноября на донскую столицу обрушилась непогода. Из-за ледяного дождя оборвало сотни проводов, рухнуло множество деревьев. Для ликвидации последствий даже привлекали более 150 спецмашин.
Фото: СоцСети
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