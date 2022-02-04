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В Ростове на Портовой пенсионер погиб, врезавшись на иномарке в фонарный столб

В Ростове на Портовой пенсионер погиб, врезавшись на иномарке в фонарный столб

В Железнодорожном районе Ростове-на-Дону 65-летний мужчина за рулем «Киа Рио» погиб, врезавшись в фонарный столб. Трагедия случилась днем 6 февраля на улице Портовой, 565.

Предварительно, мужчина не справился с управлением на заснеженной дороге. Транспортное средство начало бросать в разные стороны. В результате, машина на полном ходу влетела в столб уличного освещения.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мужчина скончался на месте аварии. Ему пытались оказать первую помощь, однако в сознание пенсионер так и не пришел.
Фото: yandex.ru
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