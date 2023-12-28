Ростовчане пожаловались, что коммунальщики до сих пор не убрали улицы от последствий ледяного дождя
Жители Ростова пожаловались, что коммунальщики все еще не убрали последствия ледяного дождя на Западном. Соответствующую жалобу горожане опубликовали 28 декабря на сайте Благоустройства.
Ранее на донскую столицу обрушилась непогода в виде ледяного дождя и сильного ветра. Из-за непогоды упали сотни деревьев, оборвало электропровода. По словам ростовчан, площадь Мичурина коммунальщики обошли стороной. Там по-прежнему валяются мусор и части деревьев.
- Вся площадь в поваленных деревьях и свисают еще не до конца оторвавшиеся огромные ветки. Пройти невозможно! Перелазить теперь? Или чего ждете, пока до конца отломаются свисающие ветки и привалит кого?! - сказано в жалобе.
При этом на площади расположены две автобусные остановки. Каждый день на аварийном участке проходят сотни ростовчан, которые могут пострадать из-за неубранных улиц. Чтобы подойти к остановке поближе, людям необходимо буквально перепрыгивать через «препятствия».
Напомним, в середине декабря на Ростов обрушился настоящий шторм. Из-за дождя и сильного ветра повалило деревья и провода ЛЭП. Тысячи жителей остались без тепла, света и воды. Чтобы устранить последствия, привлекли более 150 бригад энергетиков и 189 единиц спецтехники.