Ростовчане пожаловались, что коммунальщики до сих пор не убрали улицы от последствий ледяного дождя

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Жители Ростова пожаловались, что коммунальщики все еще не убрали последствия ледяного дождя на Западном. Соответствующую жалобу горожане опубликовали 28 декабря на сайте Благоустройства.Ранее на донскую столицу обрушилась непогода в виде ледяного дождя и сильного ветра. Из-за непогоды упали сотни деревьев, оборвало электропровода. По словам ростовчан, площадь Мичурина коммунальщики обошли стороной. Там по-прежнему валяются мусор и части деревьев.- Вся площадь в поваленных деревьях и свисают еще не до конца оторвавшиеся огромные ветки. Пройти невозможно! Перелазить теперь? Или чего ждете, пока до конца отломаются свисающие ветки и привалит кого?! - сказано в жалобе.При этом на площади расположены две автобусные остановки. Каждый день на аварийном участке проходят сотни ростовчан, которые могут пострадать из-за неубранных улиц. Чтобы подойти к остановке поближе, людям необходимо буквально перепрыгивать через «препятствия».Напомним, в середине декабря на Ростов обрушился настоящий шторм. Из-за дождя и сильного ветра повалило деревья и провода ЛЭП. Тысячи жителей остались без тепла, света и воды. Чтобы устранить последствия, привлекли более 150 бригад энергетиков и 189 единиц спецтехники.