В Ростове на восьми маршрутах начнет ходить дополнительный транспорт

В Ростове-на-Дону на восьми маршрутах будет ходить дополнительный транспорт. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.В результате рейда департамента транспорта выяснилось, что транспорт на восьми маршрутах переполнен. Это автобусы и маршрутки №№ 16-мт, 40, 55, 67, 94, 96, 99, 99-мт. В связи с этим на этих маршрутах пообещали увеличить количество единиц транспорта.– Администрацией будут предприняты меры по увеличению подвижного состава на данных маршрутах, – прокомментировали в администрации.После введения режима самоизоляции в Ростове сократили количество единиц транспорта. Пассажиры неоднократно жаловались, что теперь им приходится ездить в переполненных салонах. Соблюдать социальную дистанцию в таких условиях невозможно.