Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове городские службы переведены на режим повышенной готовности городских служб после обрушения потолка в доме на Мечникова

В Ростове городские службы переведены на режим повышенной готовности городских служб после обрушения потолка в доме на Мечникова
В Ростове введен режим повышенной готовности для всех органов управления и сил городского звена после обрушения потолка в доме на улице Мечникова, 51. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 10 апреля.

- Поручил создать оперативный штаб при администрации Октябрьского района для оперативного решения всех возникающих вопросов у жителей дома и взаимодействия с ними, - рассказал сити-менеджер Ростова.

Жильцов аварийного дома переселят в маневренный фонд. По словам Алексея Логвиненко, им также помогут с переездом: обеспечат транспорт, выделят грузчиков, определят складские помещения для хранения мебели.

Будет определена безопасная зона. Дом будет взят под охрану.
Фото: администрация Ростова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.