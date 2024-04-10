В Ростове городские службы переведены на режим повышенной готовности городских служб после обрушения потолка в доме на Мечникова

Фото: администрация Ростова

В Ростове введен режим повышенной готовности для всех органов управления и сил городского звена после обрушения потолка в доме на улице Мечникова, 51. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 10 апреля.- Поручил создать оперативный штаб при администрации Октябрьского района для оперативного решения всех возникающих вопросов у жителей дома и взаимодействия с ними, - рассказал сити-менеджер Ростова.Жильцов аварийного дома переселят в маневренный фонд. По словам Алексея Логвиненко, им также помогут с переездом: обеспечат транспорт, выделят грузчиков, определят складские помещения для хранения мебели.Будет определена безопасная зона. Дом будет взят под охрану.