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Больше месяца в Нахичевани в Ростове будет ограничено движение транспорта

Больше месяца в Нахичевани в Ростове будет ограничено движение транспорта
В Ростове-на-Дону в Нахичевани на одной из улиц ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 4 мая по 20 июня 2020 года. Об этом жителей донской столицы предупредили в городском департаменте автодорог.

В течение этого времени на улице Каяни будут вести работы по выносу водопровода и канализации. В связи с этим на участке от Ченцова до Налбандяна прекратят движение транспорта. На улице Налбандяна между 2-й Линией и Каяни проезд будет частично ограничен. Чтобы не попасть в пробку и не потратить больше нужного времени на дорогу, автомобилистам стоит заранее продумать объездной маршрут.

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