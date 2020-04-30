Больше месяца в Нахичевани в Ростове будет ограничено движение транспорта

В Ростове-на-Дону в Нахичевани на одной из улиц ограничат движение транспорта. Проезд будет закрыт с 4 мая по 20 июня 2020 года. Об этом жителей донской столицы предупредили в городском департаменте автодорог.В течение этого времени на улице Каяни будут вести работы по выносу водопровода и канализации. В связи с этим на участке от Ченцова до Налбандяна прекратят движение транспорта. На улице Налбандяна между 2-й Линией и Каяни проезд будет частично ограничен. Чтобы не попасть в пробку и не потратить больше нужного времени на дорогу, автомобилистам стоит заранее продумать объездной маршрут.