В Ростове на сутки жители Первомайского района остались без холодной воды

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В Ростове снова проблемы с водоснабжением. На этот раз пострадали жители Первомайского района.По данным департамента ЖКХ, утром 18 мая произошел прорыв трубы в переулке Александровский Спуск. На месте работают две аварийные бригады, в которых 12 человек.Без холодной воды остались следующие районы и улицы:Первомайский район:— от 3-й Кизитериновской до Селиванова;— от Шолохова до Металлургической.Первый посёлок Орджоникидзе.Кроме того, нет воды в следующих местах:— от Тебердинского до Шахтинского переулка;— от Шолохова до Дзержинского переулка.Воду планируют вернуть к 8:00 19 мая.