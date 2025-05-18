В Ростове на сутки жители Первомайского района остались без холодной воды
В Ростове снова проблемы с водоснабжением. На этот раз пострадали жители Первомайского района.
По данным департамента ЖКХ, утром 18 мая произошел прорыв трубы в переулке Александровский Спуск. На месте работают две аварийные бригады, в которых 12 человек.
Без холодной воды остались следующие районы и улицы:
Первомайский район:
— от 3-й Кизитериновской до Селиванова;
— от Шолохова до Металлургической.
Первый посёлок Орджоникидзе.
Кроме того, нет воды в следующих местах:
— от Тебердинского до Шахтинского переулка;
— от Шолохова до Дзержинского переулка.
Воду планируют вернуть к 8:00 19 мая.