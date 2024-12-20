В Ростове на сутки отключат воду на Сельмаше
В Ростове в микрорайоне Сельмаш запланировано массовое отключение воды на сутки. Краны пересохнут в домах 24 декабря.
С 08:00 ограничения коснутся людей, проживающих в границах: улица Селиванова – проспект Шолохова – проспект Сельмаш. Также от коммуникации будут отрезаны школа №21 и детские сады №№ 108 и 146 на проспекте Мира.
Восстановить подачу жидкости планируют 25 декабря до 08:00.
В городском водоканале сообщили, неудобства связаны с переподключением нового участка водопровода.