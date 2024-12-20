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В Ростове на сутки отключат воду на Сельмаше

В Ростове на сутки отключат воду на Сельмаше
В Ростове в микрорайоне Сельмаш запланировано массовое отключение воды на сутки. Краны пересохнут в домах 24 декабря.

С 08:00 ограничения коснутся людей, проживающих в границах: улица Селиванова – проспект Шолохова – проспект Сельмаш. Также от коммуникации будут отрезаны школа №21 и детские сады №№ 108 и 146 на проспекте Мира.

Восстановить подачу жидкости планируют 25 декабря до 08:00.

В городском водоканале сообщили, неудобства связаны с переподключением нового участка водопровода.
Фото: Ростов.Ру
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