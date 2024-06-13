В Ростове на строительстве стадиона на левом берегу сэкономят 9 миллионов рублей
На строительстве футбольного поля в Ростове сэкономят 9 миллионов рублей. Соответствующая информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступала спортивная школа "Гребной канал «Дон»". На работы рассчитывали потратить до 89,5 миллиона рублей. Однако подрядчики предложили меньшую сумму: 80,5 миллиона рублей — один возможный исполнитель и 80,1 миллиона — второй. Последнего не допустили к аукциону. Как сказано в документах, подрядчик не предоставил подтверждение об опыте определенной работы в сфере строительства. Поэтому тендер выиграл единственный оставшийся исполнитель, предложивший 80,5 миллиона.
Стадион гребного канала «Дон» разместят в 500 метрах от «Ростов Арены» и в километре от местра трагедии, где 30 мая упала трибуна. В результате ЧП погибла 48-летняя мама одного из футболистов, еще около 30 детей пострадали. Одного ребенка, которому сделали в Ростове сложнейшую операцию, спецбортом доставили в Москву для дальнейшего лечения.
Работы по строительству нового стадиона проведут поэтапно. Сначала сделают вертикальную планировку (до 2 июля), затем проложат сети водоснабжения и канализации (до 25 июля), электроснабжения (до 30 сентября). Также к осени поставят подпорные стены, до 2 декабря благоустроят территорию. Зимой 2025-го займутся ограждением, лестницей с пандусом, а с февраля почти до конца марта — внутренними сетями связи и системой видеонаблюдения. В заключительный этап (с марта по конец апреля) снова входит благоустройство — освещение, газон, тротуары и дорога, озеленение.