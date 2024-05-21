В Ростове построят новый стадион на Левом берегу за 90 миллионов рублей
Из бюджета Ростова выделят 90 миллионов рублей на новое футбольное поле. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 21 мая.
Заказчиком выступает спортивная школа «Гребной канал „Дон“». Стадион планируют разместить на Левом берегу, в 500 метрах от «Ростов Арены».
Работы начнут с даты подписания контракта. Сначала сделают вертикальную планировку, затем проложат сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, поставят подпорные стены и благоустроят территорию. Все это должно быть готово к 2025 году. Зимой займутся ограждением, поставят лестницу с пандусом, сделают внутренние сети связи и установят систему видеонаблюдения. К концу апреля планируют завершить последний этап. К нему относятся озеленение, освещение, газон, тротуары и дорога.
Примечательно, что футбольное поле появится всего в километре от стадиона, где на детей и взрослых упала зрительская трибуна. Трагедия произошла 30 мая во время спортивных соревнований по футболу. Когда начался ливень, дети и взрослые спрятались под навесом трибуны. В какой-то момент она расшаталась и рухнула прямо на людей. Около 30 детей пострадали. Одному из них понадобилась помощь столичных врачей. А 48-летнюю женщину спасти не удалось. Мама юного спортсмена пришла поддержать сына. Во время происшествия она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.
По словам министра по физической культуре и спорту Ростовской области, после ЧП специалисты обследовали 800 мобильных трибун. Большинство из них допущены к эксплуатации, а некоторые проверку не прошли. Несколько и вовсе признали аварийными.
По факту ЧП возбудили уголовное дело по двум статьям — за халатность и выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.