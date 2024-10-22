Депутат из Шахт Вадим Литвинов, устроивший дебош в кафе, досрочно покинул пост

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Депутат городской Думы Шахт Ростовской области Вадим Литвинов решил досрочно сложить свои полномочия. Об этом он сообщил 21 октября на комитете по регламентным вопросам и депутатской этике.Члены комитета поддержали решение Литвинова. Вопрос о его отставке рассмотрят на заседании городской Думы.Литвинов занял место в городском парламенте осенью 2020 года, будучи избранным от партии «Единая Россия». Однако его политическая карьера была омрачена громким скандалом в декабре 2021 года.В Ростове Литвинова задержали за дебош в ресторане. Выяснилось, что у него при себе было оружие, и охрана попыталась его остановить. Это не понравилось депутату, и он устроил скандал. В результате работники ресторана вызвали полицию.В свое оправдание он заявил, что оружие оставил в сейфе своего автомобиля, а конфликт с охранником произошел из-за его критики в адрес партии. После этого инцидента Литвинов был исключен из «Единой России».Позднее стало известно, что Литвинов имеет 12 административных штрафов. Большинство из которых были выписаны за вождение в алкогольном опьянении.Кроме того, в ноябре 2023 года Литвинова экстренно госпитализировали в Москве с травмой головы и подозрением на инсульт. После полного выздоровления он вернулся к работе и продолжил посещать комитеты и заседания городской Думы.