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В Ростове ветви деревьев на Каскадной повисли на проводах ЛЭП

В Ростове ветви деревьев на Каскадной повисли на проводах ЛЭП
В Ростове-на-Дону ветви деревьев на Каскадной повисли на проводах ЛЭП. Снимки с места горожане разместили на сайте Благоустройства.

Как сообщают жители улицы Каскадной, высокие растения находятся возле дома № 54. На кадрах видно, что ветки деревьев задевают провода ЛЭП. Вероятно, совсем скоро провода могут оборваться и упадут на пешеходов.

- Прошу произвести спил деревьев, так как деревья касаются высоковольтных проводов – 5 000 вольт, - сказано в жалобе.

Чтобы избежать происшествий, важно спилить растение в ближайшее время. Каждый день на участке проходят сотни людей и могут получить травмы.
Фото: Благоустройство
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