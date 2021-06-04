В Ростове на Стачки откроют рынок на тысячу мест

В Ростове на Западном откроют рынок, рассчитанный на тысячу мест. Торговую площадку планируют организовать в июле на проспекте Стачки, 243.Новый рынок появится на территории ОАО «Молочный комбинат «Ростовский». Его площадь составит около 4,7 гектара. Собственник земельного участка готов предоставить тысячу торговых мест для реализации овощной и сельскохозяйственной продукции из палаток и автолавок. Будут оборудованы и торговые точки для продажи стройматериалов.Как сообщили в городской администрации, собственник готов благоустроить участок в течение месяца, выложить тротуарную плитку, обустроить парковку. Территория имеет пять подъездных путей, в том числе два заезда с проспекта Стачки, а три - с улицы Малиновского.Новая площадка сможет принять часть торговцев с закрытых аксайских рынков. Ранее власти организовали временную овощную ярмарку на территории бывшего ростовского аэропорта. Правда, договор аренды заключен только до конца 2021 года, а доход торговцев, по их словам, значительно снизился после переезда.