В Ростове на Стачки откроют рынок на тысячу мест
В Ростове на Западном откроют рынок, рассчитанный на тысячу мест. Торговую площадку планируют организовать в июле на проспекте Стачки, 243.
Новый рынок появится на территории ОАО «Молочный комбинат «Ростовский». Его площадь составит около 4,7 гектара. Собственник земельного участка готов предоставить тысячу торговых мест для реализации овощной и сельскохозяйственной продукции из палаток и автолавок. Будут оборудованы и торговые точки для продажи стройматериалов.
Как сообщили в городской администрации, собственник готов благоустроить участок в течение месяца, выложить тротуарную плитку, обустроить парковку. Территория имеет пять подъездных путей, в том числе два заезда с проспекта Стачки, а три - с улицы Малиновского.
Новая площадка сможет принять часть торговцев с закрытых аксайских рынков. Ранее власти организовали временную овощную ярмарку на территории бывшего ростовского аэропорта. Правда, договор аренды заключен только до конца 2021 года, а доход торговцев, по их словам, значительно снизился после переезда.