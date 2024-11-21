В Ростове на Соколова снесут аварийное двухэтажное здание

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В Ростове планируют снести столетнее здание, которое находится в аварийном состоянии на Соколова, 54. Об этом стало известно после завершения тендера, информация о котором была опубликована МКУ «Управление ЖКХ Кировского района» 12 ноября.Как следует из данных, опубликованных на сайте, где было размещено объявление, администрация Кировского района заключила контракт с подрядной организацией на снос исторического здания. Стоимость работ составляет 1,3 миллиона рублей. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства нашли исполнителей в течение семи дней.Отметим, что здание, которому уже более ста лет, расположено в центре города и было построено в 1917 году. В начале 2000-х годов в нём проживали 15 человек. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам выплатили компенсацию и предоставили новое жильё. Здание хотели снести в том же году. Но, к сожалению, этого не произошло.На протяжении двух лет дом представлял опасность для ростовчан, которые проходят мимо опасного участника.Весной 2024 года из-за сильного ветра с фасада здания начали падать огромные кирпичи. Опасные участки были огорожены сигнальной лентой и забором, но это создало серьёзные неудобства для прохожих. Ограждение занимало почти весь тротуар и не защищало от падающих строительных материалов. Жители Ростова потребовали немедленно снести постройку.На данный момент не определена точная дата демонтажа. Однако жители надеются, что это произойдёт в скором времени.