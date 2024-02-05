В Ростове на Соколова рушится исторический особняк

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону на Соколова, 54 рушится старинное здание. Многоквартирный двухэтажный дом построили в 1917 году.В 2000-х в старинном здании жило 15 человек. В 2021 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцам выплатили денежную компенсацию, а также расселили в другие квартиры. Здание администрация обещала снести в том же году, но этого не произошло даже спустя два года. Дом постепенно разрушается и представляет огромную опасность для прохожих.Старое здание не может выдержать сильного ветра. Последний месяц с него сыпятся кирпичи на тротуар и проходящих мимо людей.Ростовчане предпочитают обходить опасный участок, а также обратить внимание на эту проблему местные власти, пока не случился еще один несчастный случай.Интересно, что дом на Соколова признали аварийным через год после признания аварийным дома на улице Нариманова, 72/3.Напомним, вечером 27 января в старом общежитии рухнула часть стены на первом этаже. На утро следующего дня обрушился весь подъезд. Жильцов из аварийного здания эвакуировали в маневренный фонд в Суворовском. Люди будут жить там, пока не получат компенсации.Специалисты круглосуточно следят за опасным зданием. Пятиэтажка может рухнуть в любой момент, как и дом на Соколова.