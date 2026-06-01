В Ростове люксовая БМВ превратилась в груду металла после столкновения со столбом

Фото: Яндекс.Карты

В микрорайоне Темерник в Ростове произошла масштабная авария. В результате которой люксовая иномарка превратилась в груду металла.Предварительно, авария днем 1 июня произошла в районе улицы Лелюшенко. По словам очевидцев, изначально столкнулись две иномарки. После удара, БМВ врезалась в столб электропередач. Сила столкновения оказалась настолько велика, что конструкция рухнула прямо на искореженную иномарку, полностью перекрыв полосу движения.Последствия аварии для автомобиля БМВ оказались катастрофическими. Передняя часть машины полностью смята, лобовое стекло разбито, и в целом от транспортного средства осталась лишь груда искореженного металла.Дорожная ситуация на улице Лелюшенко, согласно данным «Яндекс.Карт», резко ухудшилась. На онлайн-сервисе зафиксирован значительный транспортный затор, обозначенный бордовым цветом.К настоящему моменту информация о наличии пострадавших в результате ДТП отсутствует. Сотрудники экстренных служб и ГИБДД работают на месте происшествия, выясняя все детали и обстоятельства этого серьезного инцидента.