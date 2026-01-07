В Ростове на Рождество отключили воду в двух районах города

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону в праздничный день 7 января десятки домов остались без холодной воды. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на трубопроводе, о чем проинформировал местный водоканал.Отключение затронуло жителей Первомайского и Железнодорожного районов. В список попали улицы в следующих границах:— Зеленодольская, Слепнева, Чкалова, Коккинаки, Водопьянова, Димитрова, Леваневского, Коллективная и Руставели.— Губаревича (участок от переулка Селикатного до Скачкова).— Переулки Туристский и Рабфаковский.Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, инженеры планируют завершить ремонт и восстановить подачу воды примерно к 17:00