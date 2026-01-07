Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Рождество отключили воду в двух районах города

В Ростове на Рождество отключили воду в двух районах города


В Ростове-на-Дону в праздничный день 7 января десятки домов остались без холодной воды. Причиной стали аварийно-восстановительные работы на трубопроводе, о чем проинформировал местный водоканал.

Отключение затронуло жителей Первомайского и Железнодорожного районов. В список попали улицы в следующих границах:

— Зеленодольская, Слепнева, Чкалова, Коккинаки, Водопьянова, Димитрова, Леваневского, Коллективная и Руставели.
— Губаревича (участок от переулка Селикатного до Скачкова).
— Переулки Туристский и Рабфаковский.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, инженеры планируют завершить ремонт и восстановить подачу воды примерно к 17:00
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.