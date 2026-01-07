В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за дронов

Фото: Rostov.ru

Вечером 7 января в Ростовской области ввели «желтый» уровень опасности в связи с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом предупреждают популярные мониторинговые каналы.Это уже второе подобное предупреждение за день. В течение дня РСЧС сообщала об угрозе и снимала ее. В данный момент беспилотная опасность продолжает действовать.В зону потенциального риска, согласно данным каналов, попали Миллеровский, Чертковский и Тарасовский районы, Вешенская, а также города Донецк, Новошахтинск, Матвеев Курган и Таганрог.Специалисты призывают жителей сохранять спокойствие, но соблюдать меры предосторожности: укрыться в помещениях, не подходить к окнам и следить за официальными сообщениями.