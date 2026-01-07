Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за дронов

В Ростовской области объявили желтый уровень опасности из-за дронов


Вечером 7 января в Ростовской области ввели «желтый» уровень опасности в связи с возможной угрозой со стороны беспилотных летательных аппаратов. Об этом предупреждают популярные мониторинговые каналы.

Это уже второе подобное предупреждение за день. В течение дня РСЧС сообщала об угрозе и снимала ее. В данный момент беспилотная опасность продолжает действовать.

В зону потенциального риска, согласно данным каналов, попали Миллеровский, Чертковский и Тарасовский районы, Вешенская, а также города Донецк, Новошахтинск, Матвеев Курган и Таганрог.

Специалисты призывают жителей сохранять спокойствие, но соблюдать меры предосторожности: укрыться в помещениях, не подходить к окнам и следить за официальными сообщениями.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.