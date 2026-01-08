Новости
Учителям более 300 школ в Ростовской области не доплачивали положенные надбавки

В 45 муниципальных образованиях Ростовской области систематически нарушались трудовые права педагогов. Как следует из информации надзорных органов, учителя не получали в полном объеме положенные им по закону доплаты.

Проблема затронула более чем 300 школ.

Общая сумма недоплат, выявленная в ходе проверки, превысила 116 миллионов рублей.

— Педагогическим работникам региона произведены перерасчет и выплата положенных сумм, — заявили в прокуратуре.
Фото: Rostov.ru
