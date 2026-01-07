В Ростове-на-Дону 63-летний водитель пострадал, протаранив две машины

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Ростове-на-Дону мужчина 63 лет пострадал в тройном ДТП после потери управления автомобилем. Инцидент случился 7 января днем на улице Красных Зорь.Мужчина был за рулем своего «Ниссана», когда возле Крепостного переулка вдруг потерял управление. Сначала он врезался в стоящую на парковке «Субару Импрезу». Сила удара была такова, что «Ниссан» откинуло на соседнюю стоящую машину — «Фусо Кантер».Как рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области, водитель получил травмы. Его отвезли в медицинское учреждение.