Жительница Ростовской области получила ожоги при попытке потушить пожар

Жительница Ростовской области обожгла лицо и руки, когда пыталась потушить пожар в собственном доме. Инцидент произошёл 5 января в селе Осиково.

Источником возгорания на улице Речной стало короткое замыкание.

Обнаружив огонь в нежилой комнате, 53-летняя женщина попыталась с ним справиться водой. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров, и справиться своими силами у неё не получилось.

К счастью, на место прибыли двенадцать спасателей на четырех спецмашинах. Они потушили огонь, однако дом спасти не удалось.
Фото: МЧС Ростовской области
