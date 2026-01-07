Жительница Ростовской области получила ожоги при попытке потушить пожар

Фото: МЧС Ростовской области

Жительница Ростовской области обожгла лицо и руки, когда пыталась потушить пожар в собственном доме. Инцидент произошёл 5 января в селе Осиково.Источником возгорания на улице Речной стало короткое замыкание.Обнаружив огонь в нежилой комнате, 53-летняя женщина попыталась с ним справиться водой. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров, и справиться своими силами у неё не получилось.К счастью, на место прибыли двенадцать спасателей на четырех спецмашинах. Они потушили огонь, однако дом спасти не удалось.