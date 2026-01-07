Новости
За тонировкой будут следить строже: что изменится для водителей в Ростовской области

Для автомобилистов Ростовской области с 9 января 2026 года контроль за тонировкой стекол станет более жестким и единообразным. Поводом послужили поправки в федеральный закон, которые устраняют правовую неоднозначность.

По новым правилам, требование о 70%-м светопропускании для лобового и передних боковых стекол (60% - для броневиков) станет обязательным для всех машин на российских дорогах, включая временно ввезенные из-за рубежа.

Штраф за нарушение не увеличился и составляет 500 рублей. Однако помимо денежного взыскания, информация о необходимости устранить неправильную тонировку будет вноситься в базу, что должно стимулировать водителей быстрее исправлять положение.

Новые правила должны закрыть лазейку для водителей иностранных машин.
