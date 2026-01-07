Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Таганроге рабочий получил страшные ожоги от раскаленного клея на производстве

В Таганроге рабочий получил страшные ожоги от раскаленного клея на производстве


На заводе в Таганроге произошел несчастный случай, в результате которого сотрудник получил тяжелейшие травмы.

Рабочий получил чудовищный ожог паховой области после того, как на него пролился раскаленный до 380 градусов клей. О ситуации сообщает Donday.

ЧП случилось 5 января в цехе, где расположены фасовочные линии. По предварительной информации, мужчина поскользнулся и упал. В этот момент емкость с разогретой клеевой массой опрокинулась на него.

Высокая температура субстанции привела к тому, что у работника полностью сгорела кожа в районе половых органов.

Сейчас пострадавший госпитализирован, и врачи определяются с планом лечения. Как сообщает источник, медики рассматривают два варианта: либо пересадку кожи с ягодиц, либо орхиэктомию.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.