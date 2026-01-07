В Таганроге рабочий получил страшные ожоги от раскаленного клея на производстве

Фото: Donday

На заводе в Таганроге произошел несчастный случай, в результате которого сотрудник получил тяжелейшие травмы.Рабочий получил чудовищный ожог паховой области после того, как на него пролился раскаленный до 380 градусов клей. О ситуации сообщает Donday.ЧП случилось 5 января в цехе, где расположены фасовочные линии. По предварительной информации, мужчина поскользнулся и упал. В этот момент емкость с разогретой клеевой массой опрокинулась на него.Высокая температура субстанции привела к тому, что у работника полностью сгорела кожа в районе половых органов.Сейчас пострадавший госпитализирован, и врачи определяются с планом лечения. Как сообщает источник, медики рассматривают два варианта: либо пересадку кожи с ягодиц, либо орхиэктомию.