В Ростовской области назначили меру пресечения водителю, по вине которого в ДТП погибли молодая женщина и ребенок

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Водителю, из-за которого в ДТП под Волгодонском погибли 26-летняя женщина и четырехлетний малыш, суд назначил меру пресечения без заключения под стражу.Мураду М., Волгодонский районный суд запретил «ряд определенных действий».Трагедия случилась на трассе Ростов — Волгодонск 6 января. Автомобиль «Хендай Акцент» под управлением Мурада съехал с дороги и перевернулся. Помимо водителя, в салоне находились 26-летняя женщина и двое детей — четыре и шесть лет.Пассажирка и младший ребенок получили несовместимые травмы и погибли на месте. Водителя и второго ребенка удалось вытащить в из покореженного автомобиля и доставить в больницу.Полиция установила, что детей везли без детских кресел, а женщина не была пристегнута. Все это считается ответственностью водителя: именно он должен убеждаться в безопасности пассажиров.Возбудили уголовное дело, сейчас идет следствие. Волгдонский районный суд Ростовской области постановил, что с Мурада достаточно ограничительных мер. Под «запретом определенных действий» обычно понимают ограничения на выезд, вождение и общение с потерпевшими.