Фото: соцсцети

В Волгодонске сгорела чебуречная. Об этом сообщило региональное управление МЧС.Пожар произошёл 6 января около 9 утра на улице 30 лет Победы, 22. Огонь вспыхнул на кухне и быстро распространился по всему заведению. Персонал сразу вызвал пожарных.Прибывшие спасатели быстро потушили огонь, охвативший 40 квадратных метров. В тушении участвовали 20 пожарных на четырёх машинах. Пострадали мебель, стены и утварь, но люди, к счастью, нет.Это второй пожар в чебуречной. Первый случился в 2022 году и охватил 50 квадратных метров.