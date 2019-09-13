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В Ростове на ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» потратят почти 227 млн рублей

В Ростове на ремонт трибуны стадиона «Олимп-2» потратят почти 227 млн рублей
Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» в Ростове обойдётся в 226 812 340 рублей. Спортивная школа олимпийского резерва № 8 разместила соответствующий тендер на сайте госзакупок 16 сентября. Работы полностью оплачиваются из областного бюджета. В 2019 году на ремонт выделят 12 миллионов рублей, в 2020-м — 214 812 340 рублей.

Исполнитель должен демонтировать старое сооружение. Затем следует обновить все помещения на трибуне, включая туалеты, кабинеты, будки комментаторов, VIP-ложе, техническое помещение и прочие. На трибуне должны организовать водо- и электроснабжение. Капитальный ремонт нужно закончить не позднее 25 декабря 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 27 сентября.

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