В Ростове на Пушкинской проводят плановое обследование и снос аварийных деревьев

Фото: Администрация города Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на Пушкинской улице, расположенной между Кировским и Ленинским районами, идет ликвидация представляющих опасность деревьев. Удаление зеленых насаждений происходит на основании экспертной оценки состояния, проведенной специалистами-дендрологами.По указанию главы города Александра Скрябина руководители Кировского и Ленинского районов, Наталия Симаченко и Юлия Мищук, организовали встречи с жителями в местах, где была произведена вырубка.- Сначала мы обследовали деревья, подождали, когда они расцветут, чтобы понять, живые они или нет, подождали окончания праздников, и приступили к работам, которые, ориентировочно, продлятся около двух недель. Как положено, оформили официальное разрешение на снос,- рассказала Наталия Симаченко.В свой первый рабочий день команда занималась облагораживанием отрезка улицы от Театрального проспекта до Нахичеванского переулка. В общей сложности, в 2025 году на Пушкинской улице появилось 5 платанов неподалеку от новой площадки для скейтбординга на углу с Кировским проспектом, а также 5 церцисов и 17 катальп.- Перед работами с зелеными насаждениями мы проводим их обследование, составляется акт оценки, принимается решение, что с ними необходимо сделать: провести санитарную обрезку или снести, - комментирует ведущий инженер-дендролог отдела благоустройства УЖКХ Кировского района Дарья Тонковид.Ростовчане поблагодарили районную администрацию за оперативное улучшение озеленения в пешеходной зоне.- Из-за обилия старых насаждений в нашем дворе, удаление сухих и больных деревьев было просто необходимо. После завершения работ по спилу, территория преобразилась. Сейчас мы продолжаем активно заниматься ее благоустройством,- рассказала одна из жительниц.Глава Ленинского района, Юлия Мищук лично посетила перекресток Пушкинской и переулка Халтуринского.- Все аварийные деревья сносятся в плановом порядке, эта работа идет круглый год, также ведется обрезка аварийных веток. Взамен высаживаем молодые саженцы,- рассказала Юлия Мищук.С начала 2025 года в Ленинском районе выдано 45 разрешений на удаление опасных деревьев. Работы начались еще в марте. Так, на Пушкинской уже спилили 8 аварийных деревьев, еще планируется убрать 10.В качестве приоритетной задачи определена посадка новых саженцев во всех свободных приствольных зонах. В связи с этим проводится инвентаризация на Большой Садовой улице, Пушкинской и Буденновском проспекте.