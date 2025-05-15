Ростовский авиалайнер компании «Азимут» прервал полет из-за технической проблемы
Ростовский авиалайнер компании «Азимут» был вынужден прервать свой рейс из-за технической проблемы, о чём сообщает AVIAINCIDENT.
14 мая примерно в 23:30 самолет, выполнявший рейс AZO6065 по маршруту Минеральные Воды - Ханты-Мансийск, вернулся к месту отправления вскоре после взлета. Причиной возврата стала обнаруженная техническая неисправность.
Стоит отметить, что за последнее время было зафиксировано множество подобных инцидентов. В большинстве случаев причиной прерванных полетов ростовских авиалиний являлись именно технические неполадки.