Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовский авиалайнер компании «Азимут» прервал полет из-за технической проблемы

Ростовский авиалайнер компании «Азимут» прервал полет из-за технической проблемы
Ростовский авиалайнер компании «Азимут» был вынужден прервать свой рейс из-за технической проблемы, о чём сообщает AVIAINCIDENT.

14 мая примерно в 23:30 самолет, выполнявший рейс AZO6065 по маршруту Минеральные Воды - Ханты-Мансийск, вернулся к месту отправления вскоре после взлета. Причиной возврата стала обнаруженная техническая неисправность.

Стоит отметить, что за последнее время было зафиксировано множество подобных инцидентов. В большинстве случаев причиной прерванных полетов ростовских авиалиний являлись именно технические неполадки.
AVIAINCIDENT.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.