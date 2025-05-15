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В Азове автомобилист сбил 49-летнюю велосипедистку

В Азове автомобилист сбил 49-летнюю велосипедистку
В городе Азове Ростовской области автомобилист сбил 49-летнюю велосипедистку. Происшествие случилось 15 мая на улице Московской.

Примерно в 11:00 по тротуару ехала велосипедистка. Когда женщина начала пересекать проезжую часть, она не уступила дорогу «Хендай Солярису». Автомобилист двигался на высокой скорости, из-за чего не успел затормозить и сбил велосипедистку.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что велосипедистка получила травмы и была госпитализирована.
Фото: ГАИ по Ростовской области.
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