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Устранить дефект на водопроводе на Пушкинской в Ростове пообещали до 6 июня

Устранить дефект на водопроводе на Пушкинской в Ростове пообещали до 6 июня
Утром 15 мая в центре Ростова-на-Дону вновь произошла коммунальная авария. Свидетели происшествия поделились кадрами «наводнения» в социальных сетях.

Согласно информации, полученной от жителей Ростова, на аллее Пушкинской, вблизи Доломановского переулка, произошел прорыв водопроводной трубы. Городская администрация сообщила, что во время проведения гидравлических испытаний в районе Доломановского переулка был обнаружен дефект.

Представители городских служб заверили, что устранят поломку до 6 июня.
Фото: соцсети
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