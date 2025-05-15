Устранить дефект на водопроводе на Пушкинской в Ростове пообещали до 6 июня
Утром 15 мая в центре Ростова-на-Дону вновь произошла коммунальная авария. Свидетели происшествия поделились кадрами «наводнения» в социальных сетях.
Согласно информации, полученной от жителей Ростова, на аллее Пушкинской, вблизи Доломановского переулка, произошел прорыв водопроводной трубы. Городская администрация сообщила, что во время проведения гидравлических испытаний в районе Доломановского переулка был обнаружен дефект.
Представители городских служб заверили, что устранят поломку до 6 июня.