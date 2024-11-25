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В Ростове на Пушкинской оборвались провода уличной гирлянды

В Ростове на Пушкинской оборвались провода уличной гирлянды
Провода оборвались и создают опасность для пешеходов на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Соколова.

В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошёл инцидент с уличной гирляндой. Жительница города прислала в редакцию фотографии, на которых видны оборванные провода.

По словам горожанки, инцидент произошёл вечером 24 ноября в районе дома № 118 по улице Пушкинской. Часть гирлянды была закреплена на дереве, а другая часть просто лежала на земле.

- Вероятно, гирлянда была не под напряжением, потому что ничего не искрило. Но все равно собака или ребенок могли подбежать, и вдруг что-то случилось бы, - сетует обеспокоенная читательница.


Вероятно, причиной падения гирлянды стали погодные условия. В минувшие выходные в Ростове наблюдался сильный ветер, который мог привести к обрыву уличного украшения.
Фото: ростов.ру
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