В Ростове на Пушкинской оборвались провода уличной гирлянды
Провода оборвались и создают опасность для пешеходов на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Соколова.
В Ростове-на-Дону на улице Пушкинской произошёл инцидент с уличной гирляндой. Жительница города прислала в редакцию фотографии, на которых видны оборванные провода.
По словам горожанки, инцидент произошёл вечером 24 ноября в районе дома № 118 по улице Пушкинской. Часть гирлянды была закреплена на дереве, а другая часть просто лежала на земле.
Вероятно, причиной падения гирлянды стали погодные условия. В минувшие выходные в Ростове наблюдался сильный ветер, который мог привести к обрыву уличного украшения.